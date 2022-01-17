Путин на год продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Иванову

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", — говорится в документе.