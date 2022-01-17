НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин на год продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Иванову

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

17 января, 14:08
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", — говорится в документе.

Путин одобрил идею о присвоении Астрахани звания "Город трудовой доблести"

Путин одобрил идею о присвоении Астрахани звания "Город трудовой доблести"

А ранее Путин поручил губернаторам лично контролировать модернизацию здравоохранения. Он также потребовал следить за доступностью медпомощи для граждан и за её качеством.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1