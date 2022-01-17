Путин на год продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Иванову
Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", — говорится в документе.
А ранее Путин поручил губернаторам лично контролировать модернизацию здравоохранения. Он также потребовал следить за доступностью медпомощи для граждан и за её качеством.
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