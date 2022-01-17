Педофила из Липецка приговорили к 20 годам колонии строгого режима
В ходе расследования мужчина отрицал свою вину и утверждал, что его оговорили, но при этом попытался "договориться" со следствием с помощью взятки.
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35-летнего жителя Липецка приговорили к 20 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении школьников и дачу взятки следствию в размере 200 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
"Следствием и судом установлено, что подсудимый под предлогом компьютерных игр приглашал в гости школьников в возрасте от 12 до 14 лет и, предлагая подзаработать, совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера. За денежное вознаграждение четверо школьников выполняли его просьбы на протяжении длительного времени", — уточнили в СК.
О подозрительном общении мужчины с детьми правоохранителям сообщили его соседи. В ходе расследования уголовного дела мужчина отрицал свою вину и утверждал, что его оговорили. При этом он попытался "договориться" со следствием, передав через знакомую 200 тысяч рублей. Женщину за попытку дать взятку приговорили к четырём годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трёх лет.
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