Новоиспечённый чемпион Европы Марк Кондратюк в интервью ТАСС рассказал, что не собирается заканчивать карьеру после этого сезона и намерен выступать ещё несколько лет.

"Я вообще стараюсь жить моментом и сильно не загадывать, потому что жизнь — вещь очень непредсказуемая. И никто не может сказать, что будет в ближайшее время. Но заканчивать после этого сезона точно не планирую, хочу кататься ещё четыре года как минимум", — заявил Кондратюк.