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"Стараюсь сильно не загадывать": Чемпион Европы Кондратюк рассказал, сколько ещё хочет выступать до окончания карьеры

Около месяца назад он стал победителем национального первенства, а теперь добавил к этому золотую медаль континентального форума.

17 января, 14:26

Фото © ТАСС / AP / Raul Mee

Новоиспечённый чемпион Европы Марк Кондратюк в интервью ТАСС рассказал, что не собирается заканчивать карьеру после этого сезона и намерен выступать ещё несколько лет.

"Я вообще стараюсь жить моментом и сильно не загадывать, потому что жизнь — вещь очень непредсказуемая. И никто не может сказать, что будет в ближайшее время. Но заканчивать после этого сезона точно не планирую, хочу кататься ещё четыре года как минимум", — заявил Кондратюк.

Нашего пьедестала не получилось: Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы

Нашего пьедестала не получилось: Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы

Напомним, Марк Кондратюк стал чемпионом Европы 2022 года по фигурному катанию в соревновании мужчин-одиночников.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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