"Стараюсь сильно не загадывать": Чемпион Европы Кондратюк рассказал, сколько ещё хочет выступать до окончания карьеры
Около месяца назад он стал победителем национального первенства, а теперь добавил к этому золотую медаль континентального форума.
Фото © ТАСС / AP / Raul Mee
Новоиспечённый чемпион Европы Марк Кондратюк в интервью ТАСС рассказал, что не собирается заканчивать карьеру после этого сезона и намерен выступать ещё несколько лет.
"Я вообще стараюсь жить моментом и сильно не загадывать, потому что жизнь — вещь очень непредсказуемая. И никто не может сказать, что будет в ближайшее время. Но заканчивать после этого сезона точно не планирую, хочу кататься ещё четыре года как минимум", — заявил Кондратюк.
Напомним, Марк Кондратюк стал чемпионом Европы 2022 года по фигурному катанию в соревновании мужчин-одиночников.
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