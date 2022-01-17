Порошенко задремал на заседании суда

Бывший президент Украины Пётр Порошенко уснул в зале Печерского районного суда Киева прямо в ходе заседания, на которое он сегодня прибыл в качестве обвиняемого по делу о госизмене.

В ходе выступления своего адвоката политика внезапно стало клонить в сон. На записи с места событий видно, как Порошенко подпёр голову кулаком и сидит с закрытыми глазами, а его голова постепенно опускается.