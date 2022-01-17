Порошенко задремал на заседании суда
Сон нагрянул неожиданно, пока ему избирали меру пресечения.
Кадр из видео © Телеграм-канал / "УНИАН — новости Украины"
Бывший президент Украины Пётр Порошенко уснул в зале Печерского районного суда Киева прямо в ходе заседания, на которое он сегодня прибыл в качестве обвиняемого по делу о госизмене.
В ходе выступления своего адвоката политика внезапно стало клонить в сон. На записи с места событий видно, как Порошенко подпёр голову кулаком и сидит с закрытыми глазами, а его голова постепенно опускается.
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, Порошенко вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд.
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