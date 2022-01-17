Психолог Гальцова рассказала, что должно насторожить девушку в мужчине на первом свидании

Если мужчина на свидании постоянно озирается по сторонам, то это может говорить о его недобрых намерениях. В этом случае девушке стоит насторожиться. Психолог и эксперт по отношениям Лорелла Гальцова в интервью "Газете.ru" дала советы, как вычислить неподходящего мужчину уже при первой встрече.

Следует обратить внимание и на то, как общается кандидат для будущих отношений с персоналом кафе или ресторана — высокомерен ли он. Не нужно закрывать глаза и на критику в ваш адрес. Никто не имеет права шутить над вами, оскорблять или унижать на свидании. Не позволяйте мужчине нарушать ваше личное пространство, отметила специалист. И, конечно, не разрешайте спаивать себя.

"Очень важно демонстрировать своё спокойствие и уверенность. Когда вам нужно защищать свои границы или даже спасать жизнь, ни о какой мягкости и кротости не может идти речи. Быть хорошей девочкой — это опасное состояние", — говорит она.

Лучше заранее подготовиться к встрече с незнакомцем, уточнила психолог. Соглашайтесь на свидания только в многолюдных локациях, сообщите о своих планах и местонахождении нескольким подругам, держите в сумочке средство защиты, например газовый баллончик. Важно во время встречи быть хладнокровной и не пытаться в своих глазах оправдать странные поступки мужчины.