Добровинский объяснил, почему вдове Градского невыгодно инсценировать своё ограбление
По его словам, претендовать на лежавшие дома миллионы, кроме Коташенко, не мог никто, поэтому смысла в таком спектакле просто не было.
Юрист Александр Добровинский © ТАСС / Савостьянов Сергей
Инсценировка ограбления вдовы Александра Градского не имеет никакого смысла, поскольку украденные деньги вряд ли входили в наследственную массу. Таким мнением с Лайфом поделился звёздный адвокат Александр Добровинский.
"Если, как говорил Градский, у него лежали дома миллионы рублей, то это в любом случае деньги, о которых никто, кроме самого Градского и, очевидно, его супруги, не знал досконально: сколько, кому предназначены и т.д. Соответственно, претендовать на то, что точно неизвестно и не входит в наследственную массу, никто не может", — отметил Добровинский.
По словам юриста, и Градский, и Коташенко следили за делом Михаила Ефремова, поэтому наверняка знали, что любую инсценировку можно раскрыть и вывести лжесвидетелей на чистую воду. В связи с этим версия с постановкой ограбления вызывает большие сомнения, подытожил Добровинский.
Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендуют пять человек, включая саму Коташенко.
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