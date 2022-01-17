Добровинский объяснил, почему вдове Градского невыгодно инсценировать своё ограбление

"Если, как говорил Градский, у него лежали дома миллионы рублей, то это в любом случае деньги, о которых никто, кроме самого Градского и, очевидно, его супруги, не знал досконально: сколько, кому предназначены и т.д. Соответственно, претендовать на то, что точно неизвестно и не входит в наследственную массу, никто не может", — отметил Добровинский.