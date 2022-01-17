В Туле трамвай окатил горожан грязным снегом. Видео © Instagram / gtrk_tula

В Туле снегоуборочный трамвай расчищал пути после обильного снегопада. Но делал он это не ночью, в обычном режиме, а днём, не обращая никакого внимания на прохожих. В результате горожане оказались засыпаны грязным снегом.

Инцидент попал на видео. В ролике видно, как из-под движущегося трамвая в сторону остановки, где стоят люди, летит грязный снег. Рядом с рельсами к пешеходному переходу идёт ещё несколько человек. Трамвай, не замедляя хода, проезжает мимо, и прохожих накрывает волна снега.

Информация о случившемся дошла и до администрации города, и до перевозчика. Как сообщает ГТРК "Тула", в связи с инцидентом проводится служебная проверка. Представители "Тулгорэлектротранса" принесли свои извинения жителям. Проверку начала также и тульская прокуратура.