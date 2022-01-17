Apple и Likee разместили электронные формы по закону "о приземлении" в России

Американская компания Apple и сингапурская соцсеть Likeme Pte.Ltd. (Likee) опубликовали электронные формы во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.