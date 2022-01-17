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Apple и Likee разместили электронные формы по закону "о приземлении" в России

В соответствии с нормой компании должны открыть в нашей стране офис, представительство или учреждать юридические лица для обращений россиян.

17 января, 14:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американская компания Apple и сингапурская соцсеть Likeme Pte.Ltd. (Likee) опубликовали электронные формы во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Разместить на информационном(ых) ресурсе(ах) электронную форму. Исполнено", — говорится в сообщении.

Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "приземлении"

Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "приземлении"

Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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