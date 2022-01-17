Apple и Likee разместили электронные формы по закону "о приземлении" в России
В соответствии с нормой компании должны открыть в нашей стране офис, представительство или учреждать юридические лица для обращений россиян.
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Американская компания Apple и сингапурская соцсеть Likeme Pte.Ltd. (Likee) опубликовали электронные формы во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
"Разместить на информационном(ых) ресурсе(ах) электронную форму. Исполнено", — говорится в сообщении.
Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.
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