Facebook не раскрыл причину блокировки страницы делегации РФ на переговорах в Вене

Компания – владелец социальной сети Facebook Meta Platforms не раскрыла причины недавней блокировки официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Напомним, что 16 января администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент", хотя представители миссии делились в аккаунте только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации. По мнению ведомства, действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор считает блокировку актом цензуры, запрещенной по российской конституции.

