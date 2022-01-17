Facebook не раскрыл причину блокировки страницы делегации РФ на переговорах в Вене
По данным источника, близкого к Роскомнадзору, из-за данного инцидента в ведомстве даже обсуждалась возможность замедления работы соцсети по примеру Twitter.
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Компания – владелец социальной сети Facebook Meta Platforms не раскрыла причины недавней блокировки официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
"Администрация американской социальной сети Facebook не предоставила официальные объяснения причин введения ограничений", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
Источник агентства, близкий к ведомству, также сообщил, что из-за блокировки "обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России".
Напомним, что 16 января администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент", хотя представители миссии делились в аккаунте только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации. По мнению ведомства, действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор считает блокировку актом цензуры, запрещенной по российской конституции.
Страничка была разблокирована только сегодня — спустя почти сутки.
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