Госспецсвязь Украины сообщила о новой атаке хакеров на сайт Prozorro Infobox

Госслужба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о новой атаке хакеров на сервис Prozorro Infobox, которая аналогична той, что была на прошлой неделе.

В ведомстве пояснили, что Prozorro Infobox — это отдельная система, не связанная с ресурсом закупок Prozorro. Сайт закупок работает в обычном режиме, а страница Prozorro Infobox отключена. Специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума.