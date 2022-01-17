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Госспецсвязь Украины сообщила о новой атаке хакеров на сайт Prozorro Infobox

В конце прошлой недели также были взломаны ресурсы министерств страны и размещены угрозы.

17 января, 14:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Госслужба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о новой атаке хакеров на сервис Prozorro Infobox, которая аналогична той, что была на прошлой неделе.

В ведомстве пояснили, что Prozorro Infobox — это отдельная система, не связанная с ресурсом закупок Prozorro. Сайт закупок работает в обычном режиме, а страница Prozorro Infobox отключена. Специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума.

Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной происходил в ночь на 14 января. Хакеры тогда разместили там сообщение с угрозой, написанное на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. Госспецсвязь сообщала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было. В Службе безопасности Украины расследуют случившееся. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд увидела в кибератаке на сайты министерств Украины "российскую схему".

Замглавы СНБО Украины: За кибератакой на сайты министерств стоят хакеры разведки Белоруссии

Замглавы СНБО Украины: За кибератакой на сайты министерств стоят хакеры разведки Белоруссии

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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