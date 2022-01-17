Обвинение запросило для Порошенко залог в один миллиард гривен
Похоже, что такая залоговая сумма тянет на украинский рекорд. Для подозреваемого в госизмене Виктора Меведчука просили "всего" 300 миллионов.
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Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен. Такое ходатайство было озвучено прокурором на судебном заседании в понедельник. Эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов.
"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог <…> в размере одного миллиарда гривен", — заявил представитель обвинения в суде.
Такая залоговая сумма стала рекордной за всю историю Украины. В меньшую "стоимость" украинский суд в своё время "оценивал" освобождение на время следствия бывшего зампредседателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы (450 млн гривен), организатора аферы "Элита-центр" Александра Шахова (384 млн гривен) и бывшего директора "Укринтерэнерго" Владимира Зиневича (365 млн гривен). А недавно за главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, прокуратура потребовала залога в 300 млн гривен (более 10 млн долларов).
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, Порошенко вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд.
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