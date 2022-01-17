Обвинение запросило для Порошенко залог в один миллиард гривен

Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен. Такое ходатайство было озвучено прокурором на судебном заседании в понедельник. Эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов.

"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог <…> в размере одного миллиарда гривен", — заявил представитель обвинения в суде.