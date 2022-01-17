Ростовский каскадёр пролетел сквозь микроавтобус на скорости 80 км/ч и раскрыл секрет трюка

Каскадёр пролетел через салон микроавтобуса, движущегося на скорости 80 км/ч. © Instagram / chebotarev_evgeny

Ростовский каскадёр Евгений Чеботарёв совершил "смертельный трюк" — пролетел через салон микроавтобуса, который нёсся на него на скорости 80 км/ч, шокировав знакомых и подписчиков. В беседе с телеканалом "360" он признался, что этот трюк уже 71-й по счёту в его карьере, поэтому, несмотря на сложность, страха не было. Осуществить задуманное получилось благодаря точным расчётам.

"Идея пришла от подписчика, мне она понравилась, я реализовал её уже через неделю. Сложный был трюк, но сделать правильные расчёты — и всё возможно, так мы и сделали", — рассказал Чеботарёв.

Как видно на кадрах, каскадёр лежал на специальной конструкции, подобранной по высоте лобового стекла. В это время водитель разогнал фургон до 80 км/ч. В нужный момент мужчина слегка подпрыгнул и за доли секунды пролетел через салон микроавтобуса, в котором в тот момент находились люди. По словам каскадёра, после выполнения трюка он почувствовал адреналин, вдохновение, мотивацию и успех оттого, что смог осуществить задуманное.