"Отправляемся в большой путь": Тренер сборной России по хоккею назвал Олимпиаду делом государственной важности
Свой первый матч на Играх наша национальная команда проведёт 9 февраля против Швейцарии.
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о настрое команды на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине.
"Все ощущаем ответственность. Мы отправляемся в большой путь. И, конечно, есть определённая неизвестность. В плане того, что может случиться. Мы не знаем, что будет завтра и послезавтра. "Омикрон" идёт на Москву, все новости об этом трещат. Ситуация такая сейчас, что всё меняется", — цитирует наставника РИА "Новости".
Кудашов заметил, что пока в расположение национальной команды доехали не все игроки, однако в сборной будут рассчитывать на тех, кто уже прибыл.
"Будем подводить всех к общему знаменателю. Но сколько времени понадобится? Всё-таки дело государственной важности у нас, серьёзное очень дело. Хотелось бы сразу начать готовиться", — добавил Кудашов.
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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Наши хоккеисты свой первый матч проведут 9 февраля против команды Швейцарии.
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