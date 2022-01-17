Тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о настрое команды на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине.

"Все ощущаем ответственность. Мы отправляемся в большой путь. И, конечно, есть определённая неизвестность. В плане того, что может случиться. Мы не знаем, что будет завтра и послезавтра. "Омикрон" идёт на Москву, все новости об этом трещат. Ситуация такая сейчас, что всё меняется", — цитирует наставника РИА "Новости".

Кудашов заметил, что пока в расположение национальной команды доехали не все игроки, однако в сборной будут рассчитывать на тех, кто уже прибыл.

"Будем подводить всех к общему знаменателю. Но сколько времени понадобится? Всё-таки дело государственной важности у нас, серьёзное очень дело. Хотелось бы сразу начать готовиться", — добавил Кудашов.