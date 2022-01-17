Болгары предупредили Запад о катастрофических последствиях войны против России
Один из пользователей иронично подметил, что, видимо, настало время переходить на альтернативные источники энергии.
Фото © Pixabay
Читатели болгарского журнала "Дневник", комментируя статью о переговорах с США о поставках природного газа в Европу, высказались о возможном конфликте западных держав против России.
"Только либеральные слепцы не видят, что происходит. Штаты подталкивают Европу к войне с Россией, "зажигалкой" будет Украина. Американцы надеются на повторение 1939–45 годов, когда они обогащались, пока Европа полыхала", — написал пользователь с ником el_comendante.
Юзер volarok отметил, что пришло время альтернативных источников энергии. А foxhd в свою очередь полагает, что, если начнётся война с Россией, цены вырастут в несколько раз, но это будет меньшее из зол. Другой пользователь, Pernikforbg, посетовал на то, что под давлением Вашингтона и Брюсселя страна отказалась от выгодных долгосрочных контрактов с фиксированной ценой в 500 долларов и перешла на биржевые цены в 1500 долларов.
"Вы гляньте! "США ищут альтернативные поставки для ЕС"! ЕС — протекторат США?! Колония?!" — возмутился Hristov.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о 18 сценариях, подготовленных Америкой на случай "вторжения РФ" на Украину. Она также отметила, что санкции против Москвы со стороны Вашингтона и Европы могут отличаться друг от друга.
Комментариев: 0