Читатели болгарского журнала "Дневник", комментируя статью о переговорах с США о поставках природного газа в Европу, высказались о возможном конфликте западных держав против России.

"Только либеральные слепцы не видят, что происходит. Штаты подталкивают Европу к войне с Россией, "зажигалкой" будет Украина. Американцы надеются на повторение 1939–45 годов, когда они обогащались, пока Европа полыхала", — написал пользователь с ником el_comendante.

Юзер volarok отметил, что пришло время альтернативных источников энергии. А foxhd в свою очередь полагает, что, если начнётся война с Россией, цены вырастут в несколько раз, но это будет меньшее из зол. Другой пользователь, Pernikforbg, посетовал на то, что под давлением Вашингтона и Брюсселя страна отказалась от выгодных долгосрочных контрактов с фиксированной ценой в 500 долларов и перешла на биржевые цены в 1500 долларов.

"Вы гляньте! "США ищут альтернативные поставки для ЕС"! ЕС — протекторат США?! Колония?!" — возмутился Hristov.