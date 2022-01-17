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Без рекордсмена Мичкова: Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для подготовки к Олимпиаде

Свой дебютный матч на Играх в Пекине наша национальная команда проведёт 9 февраля против Швейцарии.

17 января, 15:46

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав национальной команды для подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Расширенный состав сборной России по хоккею:

  • Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев ("Северсталь")
  • Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — "Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — "Металлург" Магнитогорск), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — "Авангард")
  • Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — "Динамо" Москва), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — "Авангард"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Артур Каюмов ("Локомотив"), Владимир Ткачёв ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург" Магнитогорск).
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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Наши хоккеисты свой первый матч проведут 9 февраля против команды Швейцарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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