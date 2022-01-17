Полиция Химок ищет "Лену Головач", угрожавшую взорвать школу "из мести математичке"

В Подмосковье полиция Химок разыскивает телефонного хулигана, представившегося Леной Головач и пообещавшего взорвать школу, чтобы свести счёты с преподавателем математики. Об этом рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

Сообщается, что 15 января неизвестная женщина позвонила охраннику школы № 25 и пообещала заминировать и взорвать здание 17 января, в понедельник. Свой поступок она объяснила "ненавистью к математичке". Чтобы якобы избежать жертв среди детей, женщина попросила в этот день отменить все занятия. Охранник рассказал, что злоумышленница представилась Леной Головач и назвала себя выпускницей школы 2015 года.

Спецслужбы взрывных устройств при осмотре школы не обнаружили. Эвакуация не проводилась, так как никого в здании не было. Охранники покинули стены учебного заведения самостоятельно. Теперь же правоохранителям предстоит установить, кто именно скрывается под мемным именем Лена Головач.