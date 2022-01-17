Верующих россиян призвали отказаться от массовых посещений купелей на Крещение

Русская православная церковь в преддверии Крещения призвала россиян не посещать места массовых купаний в этом году. Об этом сообщил настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость (с грошиками)", иерей Богдан Полевой.

"Мы говорим о пиковых часах, когда приходит наибольшее число людей, в храмах наблюдаю, как одновременно посещают купель по 200–300 человек. Церковь призывает в этом году ввиду неблагоприятной эпидемической обстановки максимально отказаться от массовых купаний", — приводит слова иерея газета "Петербургский дневник".

По его словам, омовение в купели — это благочестивая народная традиция, а не церковное правило. Священник посоветовал всем верующим прийти на богослужение, набрать святой воды, а вместо окунаний и селфи переключиться на дела добра и любви. При этом он отметил, что в вопросе погружения в воду для воцерковленного человека на первом месте должен стоять поход в храм, а после — на иордань.