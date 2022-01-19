Индекс Мосбиржи продолжил снижение на утренних торгах

Российский рынок акций на открытии торгов 19 января продолжил падение. Это следует из данных Мосбиржи, рублёвый индекс которой утром рухнул на 3,03%.

К 10 утра снижение индекса было менее значительно — на 1,22% до 3289,43 пункта. На данный момент ситуация постепенно улучшается.