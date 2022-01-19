Индекс Мосбиржи продолжил снижение на утренних торгах
К настоящему моменту ситуация на рынке постепенно стабилизируется.
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Российский рынок акций на открытии торгов 19 января продолжил падение. Это следует из данных Мосбиржи, рублёвый индекс которой утром рухнул на 3,03%.
К 10 утра снижение индекса было менее значительно — на 1,22% до 3289,43 пункта. На данный момент ситуация постепенно улучшается.
Напомним, накануне индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года. Курс доллара же вырос до 76,47 рубля. Также Лайф писал, что цена нефти марки Brent 19 января превысила $89 за баррель впервые с октября 2014 года.
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