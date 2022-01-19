Новосибирский фельдшер спас врача-реаниматолога от напавшего с ножом сожителя пациентки

В Новосибирской области медики предложили наградить фельдшера скорой помощи за спасение врача-реаниматолога, на которого с ножом напал пьяный сожитель пациентки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что 1 января 2022 года реанимационная бригада скорой помощи приехала на вызов к женщине с желудочным кровотечением. Медиков встретил пьяный и агрессивно настроенный мужчина: он выгонял бригаду и ругался. Затем сожитель пациентки успокоился на некоторое время и только изредка снова начинал ругаться.

"В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади. Я попытался сбить нож с траектории удара, но он (сожитель пациентки. — Прим. Лайфа) меня всё равно полоснул по левой руке. Уже вместе с врачом мы скрутили нападавшего, дождались приезда сотрудников полиции и отдали наряду", — рассказал фельдшер Сергей Скуратов.

В итоге на его рану длиной 20 сантиметров и шириной три сантиметра пришлось наложить 11 швов. Скуратов провёл шесть дней в местной больнице № 34. По его словам, во время инцидента он не думал об опасности — лишь о том, что нужно спасти коллегу. С подобной ситуацией фельдшер столкнулся впервые: ранее люди проявляли негативные эмоции лишь словесно.

"То, что произошло 1 января, никто не ожидал. Никто из медиков не думает, что кто-то из больных или их родственников может напасть. Тем не менее наш фельдшер заметил опасное движение и спас своего командира, руководителя бригады. Конечно же, он достоин награды", — подчеркнул главврач скорой помощи Александр Балабушевич.

Из-за героического поступка фельдшера руководство станции скорой помощи обратилось в областной Минздрав и правоохранительные органы с просьбой наградить. Сейчас Скуратов находится на больничном. В 2021 году он окончил Новосибирский медицинский колледж, а в сентябре стал работать фельдшером скорой помощи. В будущем молодой специалист хочет поступить в медицинский университет и стать врачом.