Глава Минвостока: Туров из Москвы на Камчатку дешевле 70 тысяч рублей не будет

У жителей столицы меньше чем за 70 тысяч рублей взять недельный тур на Камчатку не получится, регион находится от Москвы дальше Нью-Йорка, поделился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Уже можно приобрести недельный тур на Камчатку из Москвы по цене от 70 тысяч рублей. Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики: объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк", — пояснил Чекунков в беседе с РИА "Новости".

По словам министра, в данном регионе строится 121 отель, комплексы для туристов, базы отдыха, семь санаторно-курортных комплексов, десять спортивно-развлекательных парков, глэмпинги, места массового отдыха, визит-центры, придорожные сервисы, стоянки яхт и катеров.

Глава ведомства объяснил, что бизнесмены из сектора малого и среднего предпринимательства обеспечат высокую конкуренцию и снижение цен для пользователей. Это и есть та благоприятная среда, где рыночные механизмы делают продукт привлекательнее для потребителя.