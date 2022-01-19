Эрдоган предложил Путину и Зеленскому "уладить разногласия" на переговорах в Турции
С таким заявлением выступил представитель турецкого лидера. Анкара готова сыграть любую роль для снижения напряжённости между Москвой и Киевом, заверил Ибрагим Калын.
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Kremlin.ru, Getty Images / Sean Gallup
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приехать в республику, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева. Об этом сообщил официальный представитель главы республики Ибрагим Калын.
Он указал на готовность Анкары выступить в любой роли для снижения напряжённости между Россией и Украиной. Калын напомнил, что Эрдоган проводит переговоры как с Путиным, так и с Зеленским.
"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", — цитирует Калына Daily Sabah.
Накануне турецкий президент назвал нереалистичным сценарий "вторжения" России на Украину. Он также рассказал о планах обсудить ситуацию в Незалежной с российским коллегой Владимиром Путиным. Напомним, ещё в начале декабря 2021-го представитель Эрдогана предложил помощь Турции в установлении диалога РФ и Украины. Ибрагим Калын указал, что Анкара выступает против процессов, способных привести к войне в Донбассе.
Комментариев: 0