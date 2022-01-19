Эрдоган предложил Путину и Зеленскому "уладить разногласия" на переговорах в Турции

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приехать в республику, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева. Об этом сообщил официальный представитель главы республики Ибрагим Калын.

Он указал на готовность Анкары выступить в любой роли для снижения напряжённости между Россией и Украиной. Калын напомнил, что Эрдоган проводит переговоры как с Путиным, так и с Зеленским.

"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", — цитирует Калына Daily Sabah.