В возрасте 73 лет скончался бывший главред Vogue Андре Леон Телли

В американском штате Нью-Йорк в возрасте 73 лет скончался бывший главред журнала Vogue Андре Леон Телли. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание TMZ.

По данным портала, Телли скончался в больнице. При этом причины его смерти не раскрываются.

Андре Леон Телли являлся одной из ключевых фигур журнала Vogue в 1980–1990 годах. С 1988 года он занимал должность креативного директора издания. Кроме того, в годы президентства Барака Обамы Телли был его личным стилистом.