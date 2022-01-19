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В возрасте 73 лет скончался бывший главред Vogue Андре Леон Телли

Легендарный журналист за свою карьеру успел поработать личным стилистом экс-президента США Барака Обамы.

19 января, 07:05
<p>Андре Леон Телли © ТАСС / PA Images / Dennis Van Tine</p>

Андре Леон Телли © ТАСС / PA Images / Dennis Van Tine

В американском штате Нью-Йорк в возрасте 73 лет скончался бывший главред журнала Vogue Андре Леон Телли. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание TMZ.

По данным портала, Телли скончался в больнице. При этом причины его смерти не раскрываются.

Андре Леон Телли являлся одной из ключевых фигур журнала Vogue в 1980–1990 годах. С 1988 года он занимал должность креативного директора издания. Кроме того, в годы президентства Барака Обамы Телли был его личным стилистом.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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