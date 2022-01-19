В Приморье 9-летняя девочка обвинила тренера по ММА в домогательствах

В Приморском крае 9-летняя девочка обвинила своего тренера по ММА в домогательствах. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

55-летний мужчина занимается с подростками в селе Владимиро-Александровском. По словам матери ребёнка, тренер никогда не приветствовал присутствие родителей в зале, ссылаясь на то, что это якобы отвлекает юных бойцов. И никто не пытался спорить с ним, пока однажды одна из его подопечных не рассказала маме, что тренер трогал её в районе паха.

Шокированная женщина решила подглядеть за тренировочным процессом дочери, но ничего подозрительного не заметила. Тогда она обратилась в полицию, где к словам ребёнка прислушались. В результате на мужчину завели уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста".

При этом коллеги характеризуют тренера как внимательного и квалифицированного специалиста. Как рассказали на его работе, мужчина часто ездил с подопечными на соревнования и участвовал в жизни местного спортивного клуба.