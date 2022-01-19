НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Приморье 9-летняя девочка обвинила тренера по ММА в домогательствах

На мужчину уже завели уголовное дело, хотя на работе его характеризуют как внимательного и квалифицированного специалиста.

19 января, 06:48
<p>Тренер спортивного клуба, которого обвинили в домогательствах © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тренер спортивного клуба, которого обвинили в домогательствах © Telegram / SHOT

В Приморском крае 9-летняя девочка обвинила своего тренера по ММА в домогательствах. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

55-летний мужчина занимается с подростками в селе Владимиро-Александровском. По словам матери ребёнка, тренер никогда не приветствовал присутствие родителей в зале, ссылаясь на то, что это якобы отвлекает юных бойцов. И никто не пытался спорить с ним, пока однажды одна из его подопечных не рассказала маме, что тренер трогал её в районе паха.

На таксиста из Тольятти завели более ста дел за совращение сына и детей своих друзей

На таксиста из Тольятти завели более ста дел за совращение сына и детей своих друзей

Шокированная женщина решила подглядеть за тренировочным процессом дочери, но ничего подозрительного не заметила. Тогда она обратилась в полицию, где к словам ребёнка прислушались. В результате на мужчину завели уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста".

При этом коллеги характеризуют тренера как внимательного и квалифицированного специалиста. Как рассказали на его работе, мужчина часто ездил с подопечными на соревнования и участвовал в жизни местного спортивного клуба.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела о домогательствах, в которых его обвинила шестиклассница.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1