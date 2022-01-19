Инфекционист Сметанина рассказала, что делать при первых симптомах омикрон-штамма

При первых симптомах заражения омикрон-штаммом коронавируса помогут жаропонижающие и противовирусные препараты, а также обильное питьё. Об этом рассказала главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина в беседе с ТАСС.

По её словам, рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией позволяют сделать "первые осторожные выводы" по поводу течения заболевания, вызванного "омикроном". Так, симптомы почти совпадают с признаками ОРВИ, следовательно, практически у каждого в домашней аптечке имеются безрецептурные средства, способные помочь в лечении инфекции.

"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)", — рассказала Сметанина.

В случае если температура больше трёх суток держится на уровне свыше 38 градусов, а снизить её лекарствами не получается, то следует обратиться к врачу, отметила эксперт. По её словам, самостоятельная симптоматическая терапия нужна для того, чтобы облегчить состояние больного. Так, Сметанина посоветовала принимать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, а также проделывать полоскания препаратами на основе трав или хлоргексидина, чтобы снизить неприятные ощущения при першении в горле. Избавиться от заложенности носа помогут сосудосуживающие капли и промывание растворами, основанными на морской воде, добавила она.

Эксперт отметила, что этими безрецептурными препаратами часто пользуются во время сезонных простуд и ОРВИ. Вдобавок к ним можно использовать и противовирусные лекарства (например, интерверон-альфа в виде капель, спреев; гриппферон, генферон лайт и другие). С их помощью получится снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптоматику и сократить длительность заболевания, указала Сметанина.

Она также предостерегла от бесконтрольного употребления антибиотиков. По словам эксперта, это серьёзные препараты, которые имеют определённые противопоказания и осложнения, поэтому принимать их без назначения врача не следует.