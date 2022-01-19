Инфекционист Сметанина рассказала, что делать при первых симптомах омикрон-штамма
Если температура свыше 38 градусов держится больше трёх суток, то следует обратиться к врачу, указала эксперт.
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При первых симптомах заражения омикрон-штаммом коронавируса помогут жаропонижающие и противовирусные препараты, а также обильное питьё. Об этом рассказала главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина в беседе с ТАСС.
По её словам, рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией позволяют сделать "первые осторожные выводы" по поводу течения заболевания, вызванного "омикроном". Так, симптомы почти совпадают с признаками ОРВИ, следовательно, практически у каждого в домашней аптечке имеются безрецептурные средства, способные помочь в лечении инфекции.
"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)", — рассказала Сметанина.
В случае если температура больше трёх суток держится на уровне свыше 38 градусов, а снизить её лекарствами не получается, то следует обратиться к врачу, отметила эксперт. По её словам, самостоятельная симптоматическая терапия нужна для того, чтобы облегчить состояние больного. Так, Сметанина посоветовала принимать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, а также проделывать полоскания препаратами на основе трав или хлоргексидина, чтобы снизить неприятные ощущения при першении в горле. Избавиться от заложенности носа помогут сосудосуживающие капли и промывание растворами, основанными на морской воде, добавила она.
Эксперт отметила, что этими безрецептурными препаратами часто пользуются во время сезонных простуд и ОРВИ. Вдобавок к ним можно использовать и противовирусные лекарства (например, интерверон-альфа в виде капель, спреев; гриппферон, генферон лайт и другие). С их помощью получится снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптоматику и сократить длительность заболевания, указала Сметанина.
Она также предостерегла от бесконтрольного употребления антибиотиков. По словам эксперта, это серьёзные препараты, которые имеют определённые противопоказания и осложнения, поэтому принимать их без назначения врача не следует.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" более лёгким. При этом специалист отметил, что тяжёлое течение ковида при новом штамме, скорее всего, вообще не затронет привитых "Спутником V".
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