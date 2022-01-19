Глава центра Гамалеи Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" более лёгким
При этом специалист отметил, что тяжёлое течение ковида при новом штамме, скорее всего, вообще не затронет привитых "Спутником V".
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У людей без иммунитета омикрон-штамм может вызвать тяжёлое течение болезни. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам специалиста, нельзя однозначно утверждать, что тяжёлое течение при "омикроне" проходит реже.
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"По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60–80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение", — приводит слова Гинцбурга РИА "Новости".
Однако привитых "Спутником V" эта проблема, скорее всего, вообще не затронет, подчеркнул учёный.
Ранее Гинцбург заявил о создании в центре Гамалеи теста на нейтрализующие антитела к "омикрону", а также оценил эффективность "Спутника V" против нового штамма в 75%.
Напомним, первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, сейчас их более 1,6 тысячи. 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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