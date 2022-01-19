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Глава центра Гамалеи Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" более лёгким

При этом специалист отметил, что тяжёлое течение ковида при новом штамме, скорее всего, вообще не затронет привитых "Спутником V".

19 января, 04:40

© ТАСС / VW Pics via ZUMA Press Wire

У людей без иммунитета омикрон-штамм может вызвать тяжёлое течение болезни. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, нельзя однозначно утверждать, что тяжёлое течение при "омикроне" проходит реже.

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"По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60–80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение", — приводит слова Гинцбурга РИА "Новости".

Однако привитых "Спутником V" эта проблема, скорее всего, вообще не затронет, подчеркнул учёный.

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Ранее Гинцбург заявил о создании в центре Гамалеи теста на нейтрализующие антитела к "омикрону", а также оценил эффективность "Спутника V" против нового штамма в 75%.

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Напомним, первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, сейчас их более 1,6 тысячи. 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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