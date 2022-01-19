Глава центра Гамалеи Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" более лёгким

У людей без иммунитета омикрон-штамм может вызвать тяжёлое течение болезни. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, нельзя однозначно утверждать, что тяжёлое течение при "омикроне" проходит реже.

"По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60–80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение", — приводит слова Гинцбурга РИА "Новости".