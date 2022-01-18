Гинцбург не верит, что на "омикроне" пандемия ковида закончится

Научных предпосылок к тому, что пандемия коронавируса закончится на штамме "омикрон", нет. Скорее всего, она будет продолжаться, пока у большинства населения планеты не выработается иммунитет. Так считает директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"То, что он ("омикрон". — Прим. Лайфа) может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом всё закончится, — я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок. Это будет очень долго, до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения земного шара", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".