Гинцбург не верит, что на "омикроне" пандемия ковида закончится
Этого не будет до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения планеты, считает эксперт.
Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей
Научных предпосылок к тому, что пандемия коронавируса закончится на штамме "омикрон", нет. Скорее всего, она будет продолжаться, пока у большинства населения планеты не выработается иммунитет. Так считает директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"То, что он ("омикрон". — Прим. Лайфа) может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом всё закончится, — я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок. Это будет очень долго, до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения земного шара", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, сейчас их более 1,6 тысячи. Президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. А вот по данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
Комментариев: 0