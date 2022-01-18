Голикова назвала регионы, где доминирует "омикрон"
Она отметила, что по итогам второй недели 2022 года в 67 субъектах страны наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
Татьяна Голикова. Фото © LIFE
В России среди заражённых коронавирусом большая часть инфицирована штаммом "дельта", новый вариант "омикрон" зафиксирован менее чем в 40% случаев. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ.
"В структуре заболеваемости на территории России 60% приходится на штамм "дельта" и 40% — уже на штамм "омикрон" и некоторые другие недоминирующие варианты. Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах, это в первую очередь Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург", — пояснила Голикова.
При этом она отметила, что по итогам второй недели 2022 года в 67 регионах страны наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
Напомним, в России за прошедшие сутки выявили более 31 тысячи случаев ковида. Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек. Ранее биолог Евгений Тоневицкий спрогнозировал до 90 тысяч заражений "омикроном" в стране каждый день. Единственным методом снижения рисков заражения и госпитализации является вакцинация, подчеркнул эксперт.
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