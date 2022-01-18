Голикова назвала регионы, где доминирует "омикрон"

В России среди заражённых коронавирусом большая часть инфицирована штаммом "дельта", новый вариант "омикрон" зафиксирован менее чем в 40% случаев. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ.

"В структуре заболеваемости на территории России 60% приходится на штамм "дельта" и 40% — уже на штамм "омикрон" и некоторые другие недоминирующие варианты. Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах, это в первую очередь Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург", — пояснила Голикова.