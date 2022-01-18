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Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 63,9%

При этом в Севастополе, Петербурге, Карелии и Чукотке этот показатель увеличился до 80%.

18 января, 11:39
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России к настоящему времени почти достиг 64%. Статистику она привела на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации составляет 63,9%", — уточнила Голикова.

По словам зампреда правительства, Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ достигли показателя в 80%.

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Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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