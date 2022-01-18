Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 63,9%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России к настоящему времени почти достиг 64%. Статистику она привела на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации составляет 63,9%", — уточнила Голикова.

По словам зампреда правительства, Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ достигли показателя в 80%.