Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 63,9%
При этом в Севастополе, Петербурге, Карелии и Чукотке этот показатель увеличился до 80%.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России к настоящему времени почти достиг 64%. Статистику она привела на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ.
"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации составляет 63,9%", — уточнила Голикова.
По словам зампреда правительства, Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ достигли показателя в 80%.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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