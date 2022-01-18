Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удалённую работу
В первую очередь, как уточнил премьер, на удалёнку должны уйти работники старшего возраста и лица, страдающие хроническими заболеваниями.
Премьер-министр Михаил Мишустин © Kremlin.ru / Михаил Метцель
Глава правительства Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удалённую работу в тех сферах, где это возможно. Заявление прозвучало во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Данная мера должна применяться в том случае, когда удалёнка не мешает производственному процессу, подчеркнул Мишустин.
"В первую очередь на удалённый формат должны быть переведены работники старшего возраста и сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями", — отметил премьер.
Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость регулярного тестирования на коронавирус сотрудников, которые не перешли на удалённый режим, а также создать максимально безопасные условия на рабочих местах.
"Одновременно надо усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей", — добавил он на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек.
Ранее в ходе заседания с членами правительства 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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