Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удалённую работу

Глава правительства Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удалённую работу в тех сферах, где это возможно. Заявление прозвучало во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Данная мера должна применяться в том случае, когда удалёнка не мешает производственному процессу, подчеркнул Мишустин.

"В первую очередь на удалённый формат должны быть переведены работники старшего возраста и сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями", — отметил премьер.

Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость регулярного тестирования на коронавирус сотрудников, которые не перешли на удалённый режим, а также создать максимально безопасные условия на рабочих местах.

"Одновременно надо усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей", — добавил он на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.