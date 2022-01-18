В Москве выявили больше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 8342 случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом во вторник сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Количество заразившихся оказалось максимальным с 28 октября 2021 года, в относительном выражении прирост составил 0,4%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки достигло 69. Всего с начала пандемии в столице от осложнений коронавируса умерло 38 013 человек (или 1,81% от всех заразившихся).

Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.