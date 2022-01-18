Вирусолог Лукашев: Большинство россиян переболеют "омикроном" в течение двух недель

В ближайшие две недели россияне, которые не находятся в полной изоляции, если не заболеют, то, по крайней мере, встретятся с омикрон-штаммом коронавируса. А вот пик заражения ожидается в ближайшие дни, затем волна стремительно пойдёт на спад. Об этом заявил вирусолог Александр Лукашев.