Вирусолог Лукашев: Большинство россиян переболеют "омикроном" в течение двух недель
По мнению эксперта, пик заражения ожидается в ближайшие дни, затем волна стремительно пойдёт на спад.
© Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
В ближайшие две недели россияне, которые не находятся в полной изоляции, если не заболеют, то, по крайней мере, встретятся с омикрон-штаммом коронавируса. А вот пик заражения ожидается в ближайшие дни, затем волна стремительно пойдёт на спад. Об этом заявил вирусолог Александр Лукашев.
"Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся [с омикроном], будут под риском заражения. В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно", — отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Лукашев считает, что пик заболеваемости ожидается "очень скоро", а затем будет быстрый спад. В России многие люди уже находятся на стадии инкубационного периода, симптомы проявятся в ближайшее время, отметил вирусолог.
"Сейчас вирус распространился по всей стране, по факту он есть практически во всех регионах. В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости", — добавил он.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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