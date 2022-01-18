Иммунолог Ярцева назвала работающим россиянам главные способы защиты от "омикрона"
В первую очередь, отметила специалист, следует вакцинироваться и ревакцинироваться.
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В России ожидается новый всплеск заболеваемости из-за появления нового штамма ковида "омикрон". Как россиянам, которые работают в больших коллективах, не заболеть, рассказала иммунолог Ирина Ярцева в эфире радио Sputnik.
Распространение омикрон-штамма может привести к увеличению риска заражения граждан коронавирусом, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый вариант вируса вызывает не такое тяжёлое течение заболевания, как его предшественники, например, "дельта", однако меры безопасности и предосторожности в коллективах должны оставаться прежними. В первую очередь работающим россиянам нужно не забывать о прививках от ковида.
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"Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в лёгкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться", — уточнила специалист.
По её словам, находясь на работе, также следует соблюдать санитарную дистанцию не менее одного метра. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, необходимо носить защитные маски. Если человек этого не делает, нужно не стесняться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, подчеркнула Ярцева.
"Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удалённую работу. Чем быстрее вы будете выявлять друг у друга какие-либо симптомы, тем больше людей смогут перезимовать безболезненно", — пояснила иммунолог.
Кроме того, врач заметила, что стрессовые ситуации вредят защитным функциям организма, поэтому их следует избегать. А укрепить иммунитет помогут правильное питание и продолжительный сон, заключила эксперт.
Напомним, за сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 10 декабря. Нынешний подъём заболеваемости эксперты связывают с новым штаммом ковида "омикрон", который нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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