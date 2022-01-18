Иммунолог Ярцева назвала работающим россиянам главные способы защиты от "омикрона"

В России ожидается новый всплеск заболеваемости из-за появления нового штамма ковида "омикрон". Как россиянам, которые работают в больших коллективах, не заболеть, рассказала иммунолог Ирина Ярцева в эфире радио Sputnik.

Распространение омикрон-штамма может привести к увеличению риска заражения граждан коронавирусом, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый вариант вируса вызывает не такое тяжёлое течение заболевания, как его предшественники, например, "дельта", однако меры безопасности и предосторожности в коллективах должны оставаться прежними. В первую очередь работающим россиянам нужно не забывать о прививках от ковида.

"Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в лёгкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться", — уточнила специалист.

По её словам, находясь на работе, также следует соблюдать санитарную дистанцию не менее одного метра. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, необходимо носить защитные маски. Если человек этого не делает, нужно не стесняться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, подчеркнула Ярцева.

"Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удалённую работу. Чем быстрее вы будете выявлять друг у друга какие-либо симптомы, тем больше людей смогут перезимовать безболезненно", — пояснила иммунолог.