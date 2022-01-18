Гинцбург заявил о создании в центре Гамалеи теста на нейтрализующие антитела к "омикрону"

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон". Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", — сказал учёный РИА "Новости".