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Гинцбург заявил о создании в центре Гамалеи теста на нейтрализующие антитела к "омикрону"

Однако в настоящее время данная разработка доступна только в научном учреждении, пояснил специалист.

18 января, 00:33

© ТАСС / РФПИ / Центр имени Гамалеи

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон". Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", сказал учёный РИА "Новости".

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Ранее Гинцбург сообщил, что заразился "омикроном" но не заболел, так как вакцинирован. По его словам, вероятно, такой же эффект ожидает и других людей, привитых "Спутником V".

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Напомним, за сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 10 декабря. Нынешний подъём заболеваемости эксперты связывают с новым штаммом ковида "омикрон", который нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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