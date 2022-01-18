Гинцбург заявил о создании в центре Гамалеи теста на нейтрализующие антитела к "омикрону"
Однако в настоящее время данная разработка доступна только в научном учреждении, пояснил специалист.
© ТАСС / РФПИ / Центр имени Гамалеи
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон". Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.
"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", — сказал учёный РИА "Новости".
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Ранее Гинцбург сообщил, что заразился "омикроном" но не заболел, так как вакцинирован. По его словам, вероятно, такой же эффект ожидает и других людей, привитых "Спутником V".
Напомним, за сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 10 декабря. Нынешний подъём заболеваемости эксперты связывают с новым штаммом ковида "омикрон", который нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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