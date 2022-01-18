Эпидемиолог Горелов назвал сроки распространения "омикрона" до регионов России
По словам специалиста, новый штамм ковида уже постепенно вытесняет "дельту" в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
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Процесс распространения нового штамма ковида "омикрон" до регионов России может занять от двух недель. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли "омикрон". Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде", — отметил эксперт, отвечая на вопрос о том, когда омикрон-штамм дойдёт до российских регионов.
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Как уточнил Горелов, сейчас ввоз из-за границы — уже не ключевой источник. Так как есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции.
"Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребёнок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно. То есть воздушно-капельная передача инфекции говорит сама за себя", — подчеркнул он.
По словам Горелова, "омикрон" постепенно вытесняет штамм "дельта" в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Специалист заметил, что по мере приближения к Дальнему Востоку циркулирует дельта-штамм, поскольку до этих регионов он дошёл с опозданием. В европейской части одна ситуация, за Уралом — несколько иная, уточнил эксперт.
Горелов добавил, что в настоящее время проводится постоянный мониторинг ситуации. Во всех регионах России есть опорные точки, и 24 института Роспотребнадзора контролируют каждый из них.
Напомним, за сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 10 декабря. Нынешний подъём заболеваемости эксперты связывают с новым штаммом ковида "омикрон", который нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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