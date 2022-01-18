Эпидемиолог Горелов назвал сроки распространения "омикрона" до регионов России

Процесс распространения нового штамма ковида "омикрон" до регионов России может занять от двух недель. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли "омикрон". Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде", — отметил эксперт, отвечая на вопрос о том, когда омикрон-штамм дойдёт до российских регионов.

Как уточнил Горелов, сейчас ввоз из-за границы — уже не ключевой источник. Так как есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции.

"Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребёнок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно. То есть воздушно-капельная передача инфекции говорит сама за себя", — подчеркнул он.

По словам Горелова, "омикрон" постепенно вытесняет штамм "дельта" в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Специалист заметил, что по мере приближения к Дальнему Востоку циркулирует дельта-штамм, поскольку до этих регионов он дошёл с опозданием. В европейской части одна ситуация, за Уралом — несколько иная, уточнил эксперт.