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Иммунолог Крючков указал на главную цель "омикрона" в организме человека

При этом профессор вирусологии Альтштейн отметил, что воспаление и тяжёлая лёгочная патология при этом варианте ковида возникает реже, чем при "дельте" и других.

17 января, 17:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей. Именно эта цель данной разновидности вируса в организме может объяснять его лёгкую форму заболевания, рассказал он в беседе с URA.ru.

"По свойствам "Омикрона" появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что "омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей и сильно хуже — в лёгких по сравнению с "дельтой". Это может частично объяснять низкую патогенность омикрон-линии", — сказал эксперт.

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По мнению главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, подобное свойство штамма является одним из самых важных с точки зрения снижения патогенности вируса. Профессор вирусологии отметил, что воспаление и тяжёлая лёгочная патология при этом варианте ковида возникает реже, чем при "дельте" и других.

При этом он добавил, что омикрон-штамм сейчас заражает огромное количество людей и даже при небольшом проценте летальности много смертей. Поэтому отнести его к простудным инфекциям пока ещё нельзя.

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Ранее учёные IHME спрогнозировали пик заболеваемости "омикроном" в России. По их расчётам, суточное количество заражений в этот период может превышать 80 тысяч.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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