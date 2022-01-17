Иммунолог Крючков указал на главную цель "омикрона" в организме человека

Гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей. Именно эта цель данной разновидности вируса в организме может объяснять его лёгкую форму заболевания, рассказал он в беседе с URA.ru.

"По свойствам "Омикрона" появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что "омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей и сильно хуже — в лёгких по сравнению с "дельтой". Это может частично объяснять низкую патогенность омикрон-линии", — сказал эксперт.

По мнению главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, подобное свойство штамма является одним из самых важных с точки зрения снижения патогенности вируса. Профессор вирусологии отметил, что воспаление и тяжёлая лёгочная патология при этом варианте ковида возникает реже, чем при "дельте" и других.

При этом он добавил, что омикрон-штамм сейчас заражает огромное количество людей и даже при небольшом проценте летальности много смертей. Поэтому отнести его к простудным инфекциям пока ещё нельзя.