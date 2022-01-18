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Антитела не указ: Почему без вакцинации имеют право отстранить от работы даже переболевших

Роструд напомнил: если в регионе введена вакцинация, то она обязательна. Даже факт выздоровления после CОVID-19 не избавляет от отстранения от работы. Что такое медотвод и кому он полагается?

17 января, 21:40
<p>Фото © ТАСС/Игорь Генералов</p>

Фото © ТАСС/Игорь Генералов

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 стопкоронавирус.рф: количество новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией продолжает расти. Лучшая защита — прививка. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) снова напомнила работодателям о своих рекомендациях по соблюдению нормативных актов относительно режима труда невакцинированных работников. Особое внимание обращается на то, что факт перенесения работником заболевания CОVID-19 не означает, что такой сотрудник не может быть отстранен от своих обязанностей без сохранения заработной платы, если он трудится в той отрасли, для которой предусмотрена обязательная вакцинация и у этого работника нет подтвержденных сведений о медотводе.

Работодателю нужен “правильный” документ

Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов

Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов

Иммунолог Жемчугов: Переболевшим коронавирусом нужно за полгода готовиться к нырянию в прорубь на Крещение

Иммунолог Жемчугов: Переболевшим коронавирусом нужно за полгода готовиться к нырянию в прорубь на Крещение

Некоторые граждане переболели ковидом совсем недавно, и согласно установленному порядку они получили QR-код сроком действия на год. После новогодних праздников они приступили к работе, но столкнулись с претензиями от работодателей, которые заявили, что наличие больничного и QR-кода недостаточно - для допуска к работе требуется подтверждение о вакцинации или медотвод от прививки, а без этих документов работнику грозит отстранение без сохранения заработной платы.

Работники думают, как же так? Ведь согласно утверждениям врачей: у всех выздоровевших есть антитела, которые позволяют переболевшим какое-то время не заражаться коронавирусной инфекцией и соответственно - самим никого не заражать. Разве полученный QR-код не свидетельствует о том, что гражданин имеет право свободно контактировать с другими людьми?

— Если работник занят, например, в сфере образования или услуг, то к сожалению, требования работодателей к своим переболевшим коронавирусом сотрудникам предоставить справку о вакцинации или о медотводе - правомерны, - утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. - Такой порядок определён в письме Минтруда № 14-4/10/П-5532, и его несоблюдение грозит работодателю крупным штрафом или прекращением деятельности на срок до 90 суток (статья 6.3 КоАП РФ). А работник в случае выявления нарушения может остаться без зарплаты, пока не предоставит требуемую справку (абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 закона № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»). Поэтому, даже имея больничный работника, многие работодатели требуют документ о вакцинации или медотвод, так они страхуются от претензий трудинспектора.

Медотвод после COVID-19 - полгода

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Однако в большинстве случаев даже тем россиянам, которые работают в сфере, где обязанность вакцинирования установлена специальными нормативными актами (как правило это постановления санитарных врачей регионов), избежать конфликтов с работодателем по поводу невакцинации после перенесенного коронавирусного заболевания можно. Сам Роструд в другом своём письме (№14-2/ООГ-7691) акцентирует внимание на том, что все вопросы о вакцинировании конкретного гражданина регулируются не трудовым законодательством, а нормами, применяемыми для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. А это направление в сфере ответственности Роспотребнадзора и Минздрава.

— Любой пациент в день, когда его лечащий врач “закрывает” больничный, имеет право запросить справку-выписку по форме №027/у, утвержденной Минздравом. В обычной практике после COVID-19 в этой справке указывается медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции сроком не менее чем на шесть месяцев. Это как раз вытекает из логики наличия антител в организме переболевшего. Указанная справка - легитимный для работодателей документ, - рассказывает доктор одной из Московских клиник, кандидат медицинских наук Дмитрий Сидоров.

С мнением коллеги согласен и врач общей практики Рихард Бакаев.

- Завершив лечение и приступив к работе, гражданин имеет право обратиться к своему врачу для проведения дополнительного обследования на предмет последствий от перенесенного заболевания. А после каждый имеет возможность получить официальные письменные рекомендации о целесообразности вакцинирования и о сроках, когда надо обращаться за прививкой. Полученный документ также является медотводом.

Недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что в связи с распространением штамма "омикрон", в пять раз возрос риск повторного заражения коронавирусом. Чтобы избежать этого, необходимо поставить вакцину. А ревакцинация против COVID-19 гражданам, которые переболели или делали прививку, рекомендуется через полгода.

Глава РФПИ Дмитриев заявил об эффективной нейтрализации "омикрона" "Спутником V"

Глава РФПИ Дмитриев заявил об эффективной нейтрализации "омикрона" "Спутником V"

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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