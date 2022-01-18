Антитела не указ: Почему без вакцинации имеют право отстранить от работы даже переболевших Роструд напомнил: если в регионе введена вакцинация, то она обязательна. Даже факт выздоровления после CОVID-19 не избавляет от отстранения от работы. Что такое медотвод и кому он полагается? 17 января, 21:40 Фото © ТАСС/Игорь Генералов

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 стопкоронавирус.рф : количество новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией продолжает расти. Лучшая защита — прививка. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) снова напомнила работодателям о своих рекомендациях по соблюдению нормативных актов относительно режима труда невакцинированных работников. Особое внимание обращается на то, что факт перенесения работником заболевания CОVID-19 не означает, что такой сотрудник не может быть отстранен от своих обязанностей без сохранения заработной платы, если он трудится в той отрасли, для которой предусмотрена обязательная вакцинация и у этого работника нет подтвержденных сведений о медотводе.

Работодателю нужен “правильный” документ

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Некоторые граждане переболели ковидом совсем недавно, и согласно установленному порядку они получили QR-код сроком действия на год. После новогодних праздников они приступили к работе, но столкнулись с претензиями от работодателей, которые заявили, что наличие больничного и QR-кода недостаточно - для допуска к работе требуется подтверждение о вакцинации или медотвод от прививки, а без этих документов работнику грозит отстранение без сохранения заработной платы.

Работники думают, как же так? Ведь согласно утверждениям врачей: у всех выздоровевших есть антитела, которые позволяют переболевшим какое-то время не заражаться коронавирусной инфекцией и соответственно - самим никого не заражать. Разве полученный QR-код не свидетельствует о том, что гражданин имеет право свободно контактировать с другими людьми?

— Если работник занят, например, в сфере образования или услуг, то к сожалению, требования работодателей к своим переболевшим коронавирусом сотрудникам предоставить справку о вакцинации или о медотводе - правомерны, - утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. - Такой порядок определён в письме Минтруда № 14-4/10/П-5532, и его несоблюдение грозит работодателю крупным штрафом или прекращением деятельности на срок до 90 суток (статья 6.3 КоАП РФ). А работник в случае выявления нарушения может остаться без зарплаты, пока не предоставит требуемую справку (абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 закона № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»). Поэтому, даже имея больничный работника, многие работодатели требуют документ о вакцинации или медотвод, так они страхуются от претензий трудинспектора.

Медотвод после COVID-19 - полгода

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Однако в большинстве случаев даже тем россиянам, которые работают в сфере, где обязанность вакцинирования установлена специальными нормативными актами (как правило это постановления санитарных врачей регионов), избежать конфликтов с работодателем по поводу невакцинации после перенесенного коронавирусного заболевания можно. Сам Роструд в другом своём письме (№14-2/ООГ-7691) акцентирует внимание на том, что все вопросы о вакцинировании конкретного гражданина регулируются не трудовым законодательством, а нормами, применяемыми для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. А это направление в сфере ответственности Роспотребнадзора и Минздрава.

— Любой пациент в день, когда его лечащий врач “закрывает” больничный, имеет право запросить справку-выписку по форме №027/у, утвержденной Минздравом. В обычной практике после COVID-19 в этой справке указывается медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции сроком не менее чем на шесть месяцев. Это как раз вытекает из логики наличия антител в организме переболевшего. Указанная справка - легитимный для работодателей документ, - рассказывает доктор одной из Московских клиник, кандидат медицинских наук Дмитрий Сидоров.

С мнением коллеги согласен и врач общей практики Рихард Бакаев.

- Завершив лечение и приступив к работе, гражданин имеет право обратиться к своему врачу для проведения дополнительного обследования на предмет последствий от перенесенного заболевания. А после каждый имеет возможность получить официальные письменные рекомендации о целесообразности вакцинирования и о сроках, когда надо обращаться за прививкой. Полученный документ также является медотводом.

Недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что в связи с распространением штамма "омикрон", в пять раз возрос риск повторного заражения коронавирусом. Чтобы избежать этого, необходимо поставить вакцину. А ревакцинация против COVID-19 гражданам, которые переболели или делали прививку, рекомендуется через полгода.

Авторы Максим Греков