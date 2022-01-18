Четыре пары по знаку зодиака, чей союз ничто не способно разрушить

Весы — Овен

Люди, рождённые под знаком Весов, часто влюбляются со всей страстью, которую им только может позволить сердце. Овну в их паре такое внимание безумно льстит, и он начинает себе позволять чуть больше, чем следует. В итоге Весы устанут от этих неравных отношений и уйдут, а Овен лишь тогда поймёт, как сильно он был не прав, и направит все силы на то, чтобы вернуть любовь Весов. Такой кризисный момент часто бывает в паре Весы — Овен, но стоит его преодолеть, и больше ничто не сможет разрушить союз этих двух, пишет "Южный федеральный".

Лев — Рыбы

Любой астролог сразу скажет, что характеры людей, рождённых с такими знаками зодиака, совершенно не сочетаются. Львы любят быть в центре внимания и жить на широкую ногу, за их быстрым темпом сложно успеть даже таким же энергичным друзьям. А вот Рыбы любят быть все в себе, заниматься делами размеренно и неспешно. Однако есть нюанс — стоит Львам и Рыбам сойтись, как между ними вспыхивает безграничная любовь. Они хотят каждую минуту проводить рядом с избранником, а эмоциональная привязанность и взаимопонимание с течением времени только растут. Если партнёры смогут найти компромисс в характерах, то их отношения продлятся вечность.

Фото © Shutterstock

Стрелец — Дева

Дева, так же как и Весы, обычно выбирает партнёра раз и на всю жизнь, одаривая вторую половину заботой и лаской. Такой напор может испугать Стрельца, который готов к новым чувствам, но не понимает, как можно всю жизнь посвятить другому человеку. Нередко рождённый под звездой Стрельца предпочитает малодушно сбежать, оставив Деву с разбитым сердцем ждать возвращения возлюбленного. Но он в итоге возвращается, просит прощения и остаётся до конца — и такие отношения больше невозможно разорвать.

Скорпион — Близнецы