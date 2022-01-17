Дочь — о состоянии Анастасии Заворотнюк: Разбивает сердце видеть её такой
Один из подписчиков девушки в "Инстаграме" поинтересовался, не стало ли актрисе лучше.
Фото © Instagram/anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии своей матери. Новостями она поделилась на своей странице в "Инстаграме". Судьба и здоровье артистки беспокоят многих, в том числе аудиторию её дочери. Так, один из подписчиков спросил о состоянии Анастасии и не стало ли ей лучше.
Дочь Заворотнюк рассказала о её состоянии. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk
"Смотря с чем сравнивать. Держимся, как можем. Она воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть её такой", — ответила девушка.
При этом Анна поделилась с подписчиками и о своём настроении. Она рассказала, что "совсем загрустила" в последнее время, а также отметила, что "бывают периоды, когда совсем нет сил вести блог". Однако непонятно, связано ли это со здоровьем её матери.
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А ранее подарок любимого на день рождения довёл дочь Заворотнюк до слёз. Девушка призналась, что, когда проснулась, её попросили некоторое время не выходить из комнаты.
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