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Курс рубля подскочил после сообщения о нежелании Запада отключать Россию от SWIFT

По данным СМИ, там обсуждают введение точечных санкций против отдельных российских банков.

17 января, 18:40

Фото © Shutterstock

Курс доллара резко начал снижаться после сообщений об отказе США и ЕС отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Так, на 18:27 мск валюта стоила 76,37 рубля, а к 18:30 мск подешевела на 76 копеек — до 75,61.

При этом российская валюта медленно продолжила укрепляться. По состоянию на 19:01 мск доллар снизился ещё на 0,26%, до 76,01 рубля, евро — на 0,3%, до 86,69 рубля.

Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от SWIFT

Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от SWIFT

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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