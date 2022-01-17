Курс рубля подскочил после сообщения о нежелании Запада отключать Россию от SWIFT
По данным СМИ, там обсуждают введение точечных санкций против отдельных российских банков.
Фото © Shutterstock
Курс доллара резко начал снижаться после сообщений об отказе США и ЕС отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Так, на 18:27 мск валюта стоила 76,37 рубля, а к 18:30 мск подешевела на 76 копеек — до 75,61.
При этом российская валюта медленно продолжила укрепляться. По состоянию на 19:01 мск доллар снизился ещё на 0,26%, до 76,01 рубля, евро — на 0,3%, до 86,69 рубля.
Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.
Комментариев: 0