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Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

В частности, не следует прививаться при аллергии, а также при гиперчувствительности к компонентам препарата.

17 января, 18:25
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<p>© ТАСС / Владимир Гердо</p>

© ТАСС / Владимир Гердо

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от ковида. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции CoViD-19", — сказано в документе.

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Так, противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются аллергия, гиперчувствительность к компонентам и осложнения после прививок. Основанием на время отложить прививку являются острые инфекционные и вирусные заболевания.

Также злокачественные новообразования являются противопоказанием для использования при вакцинации препаратов "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н", а также "Ковивак". Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями для прививания препаратами "Ковивак", "Спутник лайт", "Спутник М", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н".

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Ранее сообщалось, что в России спрогнозировали всплеск заболеваний щитовидной железы из-за ковида. Слабость, постоянная сонливость, сухость кожи, выпадение волос, плаксивость или раздражительность могут быть симптомами таких недугов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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