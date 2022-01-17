Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса
В частности, не следует прививаться при аллергии, а также при гиперчувствительности к компонентам препарата.
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от ковида. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции CoViD-19", — сказано в документе.
Так, противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются аллергия, гиперчувствительность к компонентам и осложнения после прививок. Основанием на время отложить прививку являются острые инфекционные и вирусные заболевания.
Также злокачественные новообразования являются противопоказанием для использования при вакцинации препаратов "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н", а также "Ковивак". Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями для прививания препаратами "Ковивак", "Спутник лайт", "Спутник М", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н".
Ранее сообщалось, что в России спрогнозировали всплеск заболеваний щитовидной железы из-за ковида. Слабость, постоянная сонливость, сухость кожи, выпадение волос, плаксивость или раздражительность могут быть симптомами таких недугов.
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