Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от ковида. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции CoViD-19", — сказано в документе.

Так, противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются аллергия, гиперчувствительность к компонентам и осложнения после прививок. Основанием на время отложить прививку являются острые инфекционные и вирусные заболевания.

Также злокачественные новообразования являются противопоказанием для использования при вакцинации препаратов "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н", а также "Ковивак". Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями для прививания препаратами "Ковивак", "Спутник лайт", "Спутник М", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н".