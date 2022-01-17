Генсек ООН Гутерриш призвал человечество готовиться к следующей пандемии
Он также указал на необходимость бороться с коронавирусом справедливо и в равных условиях.
Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Marwan Naamani / picture alliance
Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) обратился к человечеству с призывом готовиться к следующей пандемии. По его оценке, необходимо финансировать проекты по раннему выявлению угроз.
"Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения", — отметил Гутерриш в видеообращении.
Он также указал на необходимость бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях. По его оценке, страны с низким уровнем доходов находятся в очень невыгодном положении, в связи с чем нужно реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала для всех. Его возмущает, что более восьми из десяти долларов, направленных на восстановление, тратятся в развитых странах.
Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов назвал сроки подъёма волны "омикрона" в России. По его прогнозу, до конца января этот штамм станет доминирующим на территории страны.
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