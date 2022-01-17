Генсек ООН Гутерриш призвал человечество готовиться к следующей пандемии

"Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения" , — отметил Гутерриш в видеообращении.

Он также указал на необходимость бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях. По его оценке, страны с низким уровнем доходов находятся в очень невыгодном положении, в связи с чем нужно реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала для всех. Его возмущает, что более восьми из десяти долларов, направленных на восстановление, тратятся в развитых странах.