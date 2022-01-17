В США назвали НАТО "рыхлым монстром", способным втравить Европу в масштабную войну

Постоянное расширение НАТО и его неясные цели могут стать причиной начала масштабной войны в Европе. В этом уверен профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж. В статье для Foreign Affairs он иронично заметил, что альянс "неуклюже и бессистемно растягивается по всему региону". А цели, ради которых НАТО создавалось, вообще себя исчерпали.

"Альянс превратился в рыхлого и мешковатого монстра из 30 стран и простирается от Северной Америки через Западную Европу до Прибалтики и Турции. Кроме того, НАТО всё чаще колеблется между наступлением и обороной и участвовало в военных действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. Гигантский охват и мутность целей рискуют втравить НАТО в масштабную европейскую войну", — отметил профессор.

По мнению Киммеджа, чтобы выжить в новых реалиях, НАТО должно "захлопнуть свои двери" для новых стран-участников. Именно отказ от расширения станет почвой для построения прочной системы безопасности в Европе.