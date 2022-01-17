Скорую вызвали на заседание по делу Порошенко, судье стало плохо

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов, который должен избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, почувствовал себя плохо. Как сообщил украинский "24 канал", ему вызвали скорую.

Журналистка канала с места событий заявила, что о состоянии судьи ничего не известно. При этом некоторые СМИ опровергают данные о вызванных в здание медиках.