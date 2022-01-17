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Скорую вызвали на заседание по делу Порошенко, судье стало плохо

Экс-лидера страны просят арестовать на два месяца с альтернативой рекордного залога в миллиард гривен.

17 января, 18:09
<p><em style="font-style: italic;">Алексей Соколов. </em>© "24 канал"</p>

Алексей Соколов. © "24 канал"

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов, который должен избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, почувствовал себя плохо. Как сообщил украинский "24 канал", ему вызвали скорую.

Журналистка канала с места событий заявила, что о состоянии судьи ничего не известно. При этом некоторые СМИ опровергают данные о вызванных в здание медиках.

К зданию суда, где слушается дело Порошенко, подогнали автозак

К зданию суда, где слушается дело Порошенко, подогнали автозак

Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Обвинение просит арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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