Скорую вызвали на заседание по делу Порошенко, судье стало плохо
Экс-лидера страны просят арестовать на два месяца с альтернативой рекордного залога в миллиард гривен.
Алексей Соколов. © "24 канал"
Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов, который должен избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, почувствовал себя плохо. Как сообщил украинский "24 канал", ему вызвали скорую.
Журналистка канала с места событий заявила, что о состоянии судьи ничего не известно. При этом некоторые СМИ опровергают данные о вызванных в здание медиках.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Обвинение просит арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен.
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