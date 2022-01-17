Грушко обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Чёрном море

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что острое военное положение в Балтийском регионе и на Чёрном море является прямым результатом расширения НАТО. Об этом он сообщил в беседе с газетой "Коммерсант".

"Так, если говорить об очень остром военном положении в Балтийском регионе и на Чёрном море, то это прямой результат расширения альянса", — сказал он.

Замминистра отметил, что первым шагом по военному освоению территорий стран Балтии (после того как они в 2004 году вошли в НАТО) стал запуск миссии воздушного патрулирования — то есть размещение на территории государств боевых самолётов для перехвата российских бортов. По его мнению, если посмотреть на ситуацию на Чёрном море, то с точки зрения реальных потребностей обеспечения безопасности наращивание сил НАТО также неоправданно.

"Говорят, что Румынию и Болгарию надо защищать, поскольку они члены блока. Но от кого защищать Болгарию? От России? Страну, которая вся стоит на костях русских солдат, пожертвовавших жизнью за её освобождение", — подчеркнул дипломат.