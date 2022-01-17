Замглавы МИД Грушко назвал предложения по безопасности призывом к НАТО "включить голову"

Предложения Москвы по гарантиям безопасности являются призывом к странам НАТО "включить голову" и отвести ситуацию от опасной черты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью изданию "Коммерсант".

"Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты", – отметил замглавы МИД РФ.