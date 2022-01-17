Замглавы МИД Грушко назвал предложения по безопасности призывом к НАТО "включить голову"
Он подчеркнул, что данные инициативы на 100% соответствуют принципам, зафиксированным в основополагающих документах ОБСЕ.
Александр Грушко. Фото © Facebook/Russian Foreign Ministry – МИД России
Предложения Москвы по гарантиям безопасности являются призывом к странам НАТО "включить голову" и отвести ситуацию от опасной черты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью изданию "Коммерсант".
"Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты", – отметил замглавы МИД РФ.
Он подчеркнул, что данные инициативы на 100% соответствует принципам, зафиксированным в основополагающих документах ОБСЕ. Партнёрам по НАТО нужно лишь взглянуть на ситуацию в области безопасности рационально. По мнению Грушко, граждане любого западноевропейского города поддержали бы идеи Москвы в случае проведения честного опроса на улицах.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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