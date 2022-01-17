Стоимость нефти Urals превысила $86 впервые за последние 7 лет
В последний раз нефть доходила до подобных значений в Европе 29 октября 2014 года.
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Цена российской экспортной нефти Urals в Европе впервые за последние семь лет поднялась выше $86 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные международного агентства Argus.
Стоимость нефти превысила эту планку только в Средиземноморье (CIF Augusta), где её цена 14 января достигла $86,24 за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals в этот день составила лишь $85,89 за баррель. Как уточняется, в последний раз нефть доходила до подобных значений в Европе 29 октября 2014 года.
А ранее цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября. За день её стоимость на Лондонской бирже ICE подросла на полтора процента.
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