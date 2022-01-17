Японцы восхитились советским сверхзвуковым лайнером Ту-144

Советский сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144 стал предметом восхищения читателей японского портала Traffic News, который опубликовал статью о советском самолёте и британо-французском "Конкорде".

Как пишут авторы статьи, основное отличие Ту-144 от "Конкорда" заключается в том, что он имеет складывающиеся передние крылья-канарды, которые расположены по обе стороны носа для более эффективного вертикального маневрирования. Они раскрывались только во время взлёта и посадки, являясь главной особенностью советского авиалайнера.

"Ту-144 называли "конкордский", но технически это был совершенно другой самолёт. Единственное, что было одинаковым, — это концепция сверхзвукового авиалайнера", — написал пользователь kix. А Sint в свою очередь подчеркнул, что Ту-144 не имеет ничего общего с "Конкордом". Это совершенно другой самолёт, поэтому некрасиво называть его "конкордским". Gre признался, что в детстве думал, что Ту-144 скопирован с "Конкорда", но теперь понял, что ошибался.

Читатель Кэнсацу вспомнил детство, в котором он собирал пластиковую модель Ту-144. Он признался, что был в восторге от футуристического дизайна. А Dfabi поделился эмоциями после того, как оказался в музее в Сиэтле и посидел в "Конкорде". По его словам, там шесть мест в ряд и пространство как в экономическом классе.

"Российские (советские) самолёты примечательны тем, что имеют механизмы, которые могут выдвигаться только при использовании и складываться, когда они не нужны", — заключил юзер Per.