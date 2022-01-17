Администратор медцентра в Москве украла с работы более 1,5 млн и вела роскошную жизнь

23-летнюю девушку задержали за кражу денег из сейфа и кассы московского медцентра "Амедклиник", где она работала администратором. По предварительным данным, всего мадам прикарманила в районе 1 миллиона 665 тысяч, сообщил телеграм-канал SHOT.

Так, начала сотрудница "одалживать" деньги в ноябре прошлого года. По словам девушки, воровать её заставил долг матери в 900 тысяч рублей. Но потом администратор вошла во вкус и не смогла остановиться. Она тащила из кассы как на мелкие расходы, например, по пять тысяч, так и брала по-крупному — так, чтобы можно было арендовать дорогую машину, — по сто тысяч. Девушка сама созналась в преступлении, поскольку отрицать вину не было смысла — всё зафиксировала камера. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

За всё время своей роскошной и криминальной жизни девушка успела погасить мамин кредит на 870 тысяч рублей, заплатить около 100 тысяч рублей за год обучения на бухгалтера в Российском университете кооперации, дать денежек подруге взаймы — 350 тысяч рублей, а ещё поездить на премиальных автомобилях — BMW, Merсedes, Porsсhe.