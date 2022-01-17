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Администратор медцентра в Москве украла с работы более 1,5 млн и вела роскошную жизнь

Девушка призналась, что на преступление её толкнула необходимость, — нужно было покрыть долги матери на 900 тысяч рублей, но потом она вошла во вкус и не смогла остановиться.

17 января, 17:02
<p>Фото © Телеграм-канал / <a href="https://t.me/shot_shot/33652" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Телеграм-канал / SHOT

23-летнюю девушку задержали за кражу денег из сейфа и кассы московского медцентра "Амедклиник", где она работала администратором. По предварительным данным, всего мадам прикарманила в районе 1 миллиона 665 тысяч, сообщил телеграм-канал SHOT.

Так, начала сотрудница "одалживать" деньги в ноябре прошлого года. По словам девушки, воровать её заставил долг матери в 900 тысяч рублей. Но потом администратор вошла во вкус и не смогла остановиться. Она тащила из кассы как на мелкие расходы, например, по пять тысяч, так и брала по-крупному — так, чтобы можно было арендовать дорогую машину, — по сто тысяч. Девушка сама созналась в преступлении, поскольку отрицать вину не было смысла — всё зафиксировала камера. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

За всё время своей роскошной и криминальной жизни девушка успела погасить мамин кредит на 870 тысяч рублей, заплатить около 100 тысяч рублей за год обучения на бухгалтера в Российском университете кооперации, дать денежек подруге взаймы — 350 тысяч рублей, а ещё поездить на премиальных автомобилях — BMW, Merсedes, Porsсhe.

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Ранее Лайф писал, что в Москве пациент развёл врача на 275 тысяч рублей, пообещав подарить "лексус". Остеопат поверил лестным похвалам и стал ждать машину — её якобы везли из Питера. Ему требовалось оплатить лишь страховку. Когда специалист догадался, что его обманули, мошенник пропал.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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