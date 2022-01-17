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К зданию суда, где слушается дело Порошенко, подогнали автозак

Расценив это как знак скорого ареста бывшего президента Украины, десятки его сторонников бросились блокировать выезды c прилегающей к суду территории.

17 января, 16:59
<p>Автозак под зданием Печерского районного суда © <a href="https://t.me/vestiukr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "Вести"</a></p>

Автозак под зданием Печерского районного суда © Телеграм-канал "Вести"

К зданию Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по делу Петра Порошенко, подогнали автозак. Фото с места опубликовало украинское издание "Вести". В толпе сторонников политика, которые устроили под стенами суда настоящий митинг в его поддержку, началось заметное оживление. Решив, что автозак — знак скорого ареста бывшего президента Украины, активисты бросились блокировать выезды c прилегающей к суду территории.

Сторонники Порошенко блокируют дорогу у здания суда © "Страна.ua"

Напомним, что в 2017 году в Киеве сторонникам другого одиозного политика — Михаила Саакашвили — удалось отбить его от спецназа СБУ. Осуществить задуманное им не помешало ни оцепление с участием нацгвардейцев, ни сотрудники службы конвоя, которые вместе с задержанным политиком находились с салоне спецтранспорта. Активисты выломали заднюю дверь буса и буквально вытащили Михо наружу. Силовики успели лишь брызнуть ему в лицо струёй слезоточивого газа.

Политолог Войко: Порошенко просто так не покинет большую политику

Политолог Войко: Порошенко просто так не покинет большую политику

Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. К настоящему моменту заседание по его делу продолжается. Обвинение просит арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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