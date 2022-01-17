К зданию суда, где слушается дело Порошенко, подогнали автозак

К зданию Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по делу Петра Порошенко, подогнали автозак. Фото с места опубликовало украинское издание "Вести". В толпе сторонников политика, которые устроили под стенами суда настоящий митинг в его поддержку, началось заметное оживление. Решив, что автозак — знак скорого ареста бывшего президента Украины, активисты бросились блокировать выезды c прилегающей к суду территории.

Напомним, что в 2017 году в Киеве сторонникам другого одиозного политика — Михаила Саакашвили — удалось отбить его от спецназа СБУ. Осуществить задуманное им не помешало ни оцепление с участием нацгвардейцев, ни сотрудники службы конвоя, которые вместе с задержанным политиком находились с салоне спецтранспорта. Активисты выломали заднюю дверь буса и буквально вытащили Михо наружу. Силовики успели лишь брызнуть ему в лицо струёй слезоточивого газа.