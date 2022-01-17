Пожизненный срок для педофилов могут ввести за преступления против детей до 18 лет

Сейчас такое наказание предусмотрено за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о введении пожизненного заключения за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Документ размещён в думской электронной базе.

Поправкой предлагается распространить действие статьи 57 Уголовного кодекса РФ на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет. Сейчас она предусматривает пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Изменения предложены к законопроекту о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.