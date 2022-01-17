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Пожизненный срок для педофилов могут ввести за преступления против детей до 18 лет

Сейчас такое наказание предусмотрено за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

17 января, 16:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о введении пожизненного заключения за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Документ размещён в думской электронной базе.

Поправкой предлагается распространить действие статьи 57 Уголовного кодекса РФ на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет. Сейчас она предусматривает пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Изменения предложены к законопроекту о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

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Ранее Госдума приняла в первом чтении внесённый законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Авторы
Андрей Бражников
Андрей Бражников

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