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Опубликовано 17 января 2022, 19:56

Пожизненный срок для педофилов могут ввести за преступления против детей до 18 лет

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Сейчас такое наказание предусмотрено за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о введении пожизненного заключения за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Документ размещён в думской электронной базе.

Поправкой предлагается распространить действие статьи 57 Уголовного кодекса РФ на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет. Сейчас она предусматривает пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Изменения предложены к законопроекту о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

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Ранее Госдума приняла в первом чтении внесённый законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

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Андрей Бражников
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